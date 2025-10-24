Пожар разгорелся в деревянной мечети в Татарстане, пострадали два человека

Возгорание было ликвидировано в течение 50 минут силами прибывших пожарных расчётов. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека, которые были доставлены в местную центральную районную больницу. Причину инцидента устанавливают дознаватели органов государственного пожарного надзора.