На Корсике турист из Германии во время купания умер на глазах у семьи

На острове Корсика в результате внезапного паводка погиб немецкий туст. Инцидент произошел во время купания 45-летнего гражданина Германии вместе с супругой и двумя детьми в реке в штормовую погоду.
Как сообщает The Brussels Times, уровень воды резко поднялся, и течение унесло мужчину на глазах у его семьи. Спасательные службы обнаружили тело погибшего 23 октября.
Жену и детей немецкого туриста успешно эвакуировали из опасной зоны, они не пострадали. Обстоятельства происшествия устанавливаются местными властями.
Ранее сообщалось, что в ХМАО пенсионер утонул во время рыбалки на реке Ендырь.