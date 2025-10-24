Ричмонд
На Корсике турист из Германии во время купания умер на глазах у семьи

Жену и детей немецкого туриста успешно эвакуировали из опасной зоны, они не пострадали.

Источник: Аргументы и факты

На острове Корсика в результате внезапного паводка погиб немецкий туст. Инцидент произошел во время купания 45-летнего гражданина Германии вместе с супругой и двумя детьми в реке в штормовую погоду.

Как сообщает The Brussels Times, уровень воды резко поднялся, и течение унесло мужчину на глазах у его семьи. Спасательные службы обнаружили тело погибшего 23 октября.

Жену и детей немецкого туриста успешно эвакуировали из опасной зоны, они не пострадали. Обстоятельства происшествия устанавливаются местными властями.

Ранее сообщалось, что в ХМАО пенсионер утонул во время рыбалки на реке Ендырь.