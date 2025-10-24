При обрушении крыши парковки на вокзале в Петербурге никто не пострадал

Никто не пострадал при частичном обрушении асфальтового покрытия в зоне парковки на территории Ладожского вокзала Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Инцидент произошел 24 октября около 18:00. Движение поездов осуществляется в штатном режиме и не нарушено.
В настоящее время организована эвакуация автомобилей из зоны происшествия. Вход на вокзал со стороны улицы Зольная временно закрыт. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
Ранее сообщалось, что во время обрушения фрагменты конструкции упали на железнодорожные пути.