Бывший глава Ростова не признал вину по делу о превышении должностных полномочий

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, задержанный по делу о превышении полномочий, не признал вину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: Коммерсантъ

Ленинский районный суд города приступил к рассмотрению вопроса об избрании Алексею Логвиненко меры пресечения. Как ранее писал «Ъ-Ростов», бывшего сити-менеджера подозревают в том, что он вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. Ущерб городскому бюджету оценили в 47 млн рублей.