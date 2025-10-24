В Петербурге частично обрушилась крыша Ладожского вокзала, никто не пострадал

Очевидцы сообщили, что пострадавших чудом не было. В Октябрьской железной дороге также подтвердили, что ЧП обошлось без жертв, а движение поездов осуществляется в штатном режиме. Официально происшествие охарактеризовали как «локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки». Сейчас следователи Западного МСУТ СК России сообщили, что на месте работают криминалисты, размер причиненного ущерба уточняется.