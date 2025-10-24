В Петербурге частично обрушилась крыша Ладожского вокзала, никто не пострадал

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга частично обрушилась крыша. Об этом сообщает сайт «КП-Санкт-Петербург».
По информации издания, все произошло в пятницу, 24 октября, около 18:00 в районе 12-й платформы. Упал участок надземной парковки на втором этаже, отмечается, что это место популярно среди пассажиров. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что доступ к данному участку ограничен.
Очевидцы сообщили, что пострадавших чудом не было. В Октябрьской железной дороге также подтвердили, что ЧП обошлось без жертв, а движение поездов осуществляется в штатном режиме. Официально происшествие охарактеризовали как «локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки». Сейчас следователи Западного МСУТ СК России сообщили, что на месте работают криминалисты, размер причиненного ущерба уточняется.
Между тем, СК по Забайкалью сообщил о возбуждении дела после частичного обрушения потолка в школе № 14 города Балей. Это произошло в одном из классов, где недавно провели ремонт.