ФСИН опровергла информацию о нападении на сотрудников в Казани

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о том, что в Казани неизвестные атаковали конвой ФСИН и освободили заключенного. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности, — говорится в официальном Telegram-канале службы.
Ранее в СМИ появилась информация, об атаке автомобиля ФСИН. Якобы у светофора на улице Гвардейской к служебной машине подъехал черный автомобиль марки Kia Rio. Из него вышли люди, избили сотрудников и якобы вытащили заключенного. После этого автомобиль злоумышленников резко тронулся с места и скрылся с места происшествия.
Ранее мужчина в Москве несколько раз ударил ножом сотрудника Росгвардии, который остановил его, заподозрив в распространении наркотиков. Правоохранителя госпитализировали, ему оказали медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.