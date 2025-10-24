Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСИН опровергла информацию о нападении на сотрудников в Казани

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о том, что в Казани неизвестные атаковали конвой ФСИН и освободили заключенного. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о том, что в Казани неизвестные атаковали конвой ФСИН и освободили заключенного. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности, — говорится в официальном Telegram-канале службы.

Ранее в СМИ появилась информация, об атаке автомобиля ФСИН. Якобы у светофора на улице Гвардейской к служебной машине подъехал черный автомобиль марки Kia Rio. Из него вышли люди, избили сотрудников и якобы вытащили заключенного. После этого автомобиль злоумышленников резко тронулся с места и скрылся с места происшествия.

Ранее мужчина в Москве несколько раз ударил ножом сотрудника Росгвардии, который остановил его, заподозрив в распространении наркотиков. Правоохранителя госпитализировали, ему оказали медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.