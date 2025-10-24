ФСИН опровергла информацию о нападении на сотрудников в Казани

Ранее в СМИ появилась информация, об атаке автомобиля ФСИН. Якобы у светофора на улице Гвардейской к служебной машине подъехал черный автомобиль марки Kia Rio. Из него вышли люди, избили сотрудников и якобы вытащили заключенного. После этого автомобиль злоумышленников резко тронулся с места и скрылся с места происшествия.