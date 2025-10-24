Ричмонд
ФСИН опровергла сообщения о нападении на конвой в Казани

Пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний опровергло сообщение СМИ о том, что в Казани было совершено нападение на конвой ФСИН.

«Информация о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности», — говорится в заявлении в официальном Телеграм-канале ведомства.

При этом газета «Вечерняя Казань», которая сообщала о происшествии, внесла исправление в заметку, указав, что нападение было совершено не на конвой ФСИН, а на «конвой военной комендатуры».

Журналисты утверждают, что у дома 7 по Гвардейской улице неизвестные освободили перевозимого заключенного — солдата. Теперь по данным издания полиция объявила в городе план «Перехват» и разыскивает автомобиль «Kia Rio» чёрного цвета.

