Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД проверит семью из Чебоксар из-за ролика с татуировкой младенцу

Полиция проводит проверку в отношении родителей из Чебоксар, которые опубликовали видео в социальных сетях, где якобы наносят татуировку своему ребенку. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полиция проводит проверку в отношении родителей из Чебоксар, которые опубликовали видео в социальных сетях, где якобы наносят татуировку своему ребенку. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам родителей, видео было постановочным для участия в розыгрыше в соцсетях. Отец ребенка рассказал, что надпись на руке ребенка была нанесена гелевой ручкой, а звук тату-машинки они наложили при монтаже ролика.

— Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 УМВД России по городу Чебоксары планируют проверить жилищно-бытовые условия семьи и поставить ее на профилактический учет. Материалы проверки будут направлены для принятия процессуального решения в следственные органы, — говорится в сообщении.

В России готовят законопроект о запрете татуировок для несовершеннолетних, сообщил первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Дерматолог Татьяна Егорова отметила, что вопрос имеет медицинскую и психологическую стороны.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше