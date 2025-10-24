Пострадавшим после атаки дрона в Красногорске выплатят денежную компенсацию

Жители Красногорска, пострадавшие в результате удара беспилотника, получат компенсацию от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Кроме того, выплаты придут и собственникам квартир, получивших значительные повреждения: до двух миллионов рублей.
— Пока администрация обеспечит людей временным жильем и поможет с ремонтом. Надеемся, что жители как можно скорее смогут вернуться к себе домой, — цитирует главу региона Андрея Воробьева пресс-служба.
Жильцы, чьи квартиры не пострадали, уже смогли вернуться домой.
До этого врачи извлекли из тела восьмилетнего мальчика, пострадавшего при атаке вражеского дрона на Красногорск, около 10 бетонных осколков. Повреждений жизненно важных органов удалось избежать.
24 октября глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в квартиру на 14-м этаже жилого дома в Красногорске влетел украинский дрон. Вскоре спасатели эвакуировали из здания 70 человек.