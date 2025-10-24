Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшим от прилёта БПЛА в Красногорске выплатят до 500 тыс. рублей

Жители Красногорска, пострадавшие от атаки БПЛА, получат компенсации в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Собственники повреждённых квартир смогут рассчитывать на выплаты до 2 миллионов рублей. Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья озвучила эту информацию.

Источник: Life.ru

«Каждому из пострадавших мы выплачиваем от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от серьёзности травм. Также владельцы трёх повреждённых квартир получат по 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

После оценки ущерба собственники смогут получить дополнительно до 2 миллионов рублей от города, в зависимости от степени повреждений. А пока администрация обеспечит людей временным жильём и поможет с ремонтами.

Напоминаем, утром 24 октября ВСУ атаковали жилой дом в Красногорске. В результате атаки пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Раненого малыша выносили из здания в крови на носилках. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил пострадавших. Он подтвердил, что все находятся в сознании. Раненого мальчика доставили в Детский клинический центр имени Л. Рошаля, рядом с ним находится бабушка. Жителям повреждённого дома пообещали помощь с временным жильём.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше