Пострадавшим от прилёта БПЛА в Красногорске выплатят до 500 тыс. рублей

«Каждому из пострадавших мы выплачиваем от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от серьёзности травм. Также владельцы трёх повреждённых квартир получат по 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
После оценки ущерба собственники смогут получить дополнительно до 2 миллионов рублей от города, в зависимости от степени повреждений. А пока администрация обеспечит людей временным жильём и поможет с ремонтами.
Напоминаем, утром 24 октября ВСУ атаковали жилой дом в Красногорске. В результате атаки пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Раненого малыша выносили из здания в крови на носилках. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил пострадавших. Он подтвердил, что все находятся в сознании. Раненого мальчика доставили в Детский клинический центр имени Л. Рошаля, рядом с ним находится бабушка. Жителям повреждённого дома пообещали помощь с временным жильём.
