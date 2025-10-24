Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура показала видео момента обрушения крыши на Ладожском вокзале

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга произошло частичное обрушение конструкции крыши над 12-й платформой. Доступ на пострадавший участок сейчас ограничен.

Источник: Life.ru

Момент обрушения крыши на Ладожском вокзале. Видео © Северо-Западная транспортная прокуратура.

В связи с инцидентом Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство изучает, соблюдалось ли законодательство о безопасности на объекте транспортной инфраструктуры, а также не были ли нарушены права пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Октябрьская железная дорога подтвердила частичное обрушение асфальта в зоне парковки. Движение поездов не нарушено. Для выяснения причин происхождения работает комиссия ОЖД.

Вокзал работает в обычном режиме, однако 12-й путь остается закрытым до тех пор, пока последствия не устранят. Также продолжает действовать запрет на вход в здание со стороны улицы Зольная, сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт. Кроме того, до проверки специалистов будет полностью перекрыта надземная парковка вокзала. Её обследование намечено на завтра.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.