Прокуратура показала видео момента обрушения крыши на Ладожском вокзале

Вокзал работает в обычном режиме, однако 12-й путь остается закрытым до тех пор, пока последствия не устранят. Также продолжает действовать запрет на вход в здание со стороны улицы Зольная, сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт. Кроме того, до проверки специалистов будет полностью перекрыта надземная парковка вокзала. Её обследование намечено на завтра.