В Балтиморе полиция жёстко задержала школьника, перепутав пачку чипсов с пистолетом. Виноват ИИ

Ранее Life.ru рассказывал, как в американском штате Флорида был задержан тринадцатилетний школьник. Правоохранители заинтересовались юношей после того, как система мониторинга учебного заведения зафиксировала его запрос в чат-бот ChatGPT с вопросом о подготовке убийства друга во время урока. Полиция оперативно отреагировала на сигнал, квалифицировав ситуацию как чрезвычайное происшествие, в результате подросток был помещён в центр для несовершеннолетних. Несмотря на объяснения задержанного, что это была лишь шутка в адрес одноклассника, правоохранители подчеркнули недопустимость подобных действий, а шериф призвал родителей провести с детьми разъяснительные беседы о серьёзности таких «шуток» в интернете.