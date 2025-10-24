Baza: Мецената Карла Лоора арестовали в Белгородской области

22 октября в Росгвардии сообщили о задержании начальника женской Головинской колонии во Владимирской области за получение взятки. Через ранее судимую женщину он получил от осужденной 150 тысяч рублей взамен на обещание перевести ее на другой участок работы с облегченными условиями труда. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте — он попытался избавиться от пакета с деньгами.