В Могилевском районе произошло ДТП с пострадавшими

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В направлении Шкловского кольца 35-летний водитель автомобиля Volkswagen с прицепом, по предварительной информации, не справился с управлением. Об этом сообщили УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Сегодня около 18:40 вблизи д. Мосток в направлении Шкловского кольца 35-летний водитель автомобиля Volkswagen с прицепом, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. От удара авто отбросило на проезжавшие машины Mitsubishi и Opel.

Водитель и пассажир первого транспортного средства доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция напоминает: будьте внимательны и осторожны. Учитывайте погодные условия. Берегите себя и своих близких. -0-