В Могилевском районе произошло ДТП с пострадавшими

Сегодня около 18:40 вблизи д. Мосток в направлении Шкловского кольца 35-летний водитель автомобиля Volkswagen с прицепом, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. От удара авто отбросило на проезжавшие машины Mitsubishi и Opel.