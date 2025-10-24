Момент обрушения крыши на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге попал на видео

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) сообщили, что в результате обрушения асфальтового покрытия на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге никто не пострадал. Движение поездов продолжается в обычном режиме. В настоящее время проводится эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента.