Минобороны: над регионами РФ уничтожен 21 украинский БПЛА за пять часов

С 18.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский дрон.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы ПВО в течение пяти часов вечером 24 октября нейтрализовали 21 украинский БПЛА самолетного типа в небе над регионами России. Об этом сообщает военное ведомство в Telegram-канале. Так, всего над российскими регионами сбит 21 беспилотник: 12 — в Брянской области, 7 — в Белгородской, по одному — в Калужской и Смоленской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении средствами ПВО РФ трех летевших к столице беспилотников. Кроме этого, в ночь на 24 октября ВСУ предприняли попытку атаковать ряд российских регионов. Так, российские силы ПВО уничтожили за ночь 111 дронов ВСУ над регионами страны. Так, дроны ВСУ были уничтожены над Ростовской (34) и Брянской (25) областями. Еще 11 было уничтожено в Калужской области, 10 — в Новгородской, по 7 — в Крыму и Белгородской области.

