Силы ПВО за пять часов сбили 21 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за пять часов ликвидировали 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— С 18.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Так, 12 беспилотников были ликвидированы над территорией Брянской области, семь — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Калужской области и один — над территорией Смоленской области.
С 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 беспилотников над двумя регионами РФ. Девять дронов сбили над Белгородской областью, еще три — над территорией Курской области.