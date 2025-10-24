Ричмонд
В Минске водитель не справилась с управлением и совершила ДТП

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель не справилась с управлением и совершила ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 19:30 27-летняя водитель автомобиля «Mercedes», двигаясь по улице Колесникова, по предварительной информации, не справилась с управлением и совершила наезд на стоящий у края проезжей части автомобиль «Peugeot».

В Минске из-за ДТП произошла остановка движения общественного транспорта на улице Колесникова.

Так, 27-летняя пассажирка автомобиля «Мercedes» доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. -0-