Мечеть загорелась в Татарстане после взрыва газа, два человека пострадали

21 августа неизвестный молодой человек устроил поджог в мечети на Советской улице в городе Благовещенске. Свидетели рассказали, что молодой человек подъехал к мечети на скейте, бросил какой-то предмет, предположительно, бутылку с горючей смесью, рядом со входом в храм. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, пожар ликвидировали. Сам предполагаемый поджигатель скрылся с места происшествия.