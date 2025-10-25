Ричмонд
Мечеть загорелась в Татарстане после взрыва газа, два человека пострадали

В селе Пестрецы, Татарстан, произошел взрыв с последующим возгоранием в одной из мечетей. Об этом стало известно в пятницу, 24 октября.

Очевидцы сообщили, что взрыву предшествовал хлопок газа. По информации местного муфтия, в результате происшествия пострадали два человека, которые находились в мечети для совершения намаза. Оба пострадавших госпитализированы.

Отмечается, что мечеть была открыта после реставрации всего за несколько часов до инцидента, передает Telegram-канал Mash Iptash.

21 августа неизвестный молодой человек устроил поджог в мечети на Советской улице в городе Благовещенске. Свидетели рассказали, что молодой человек подъехал к мечети на скейте, бросил какой-то предмет, предположительно, бутылку с горючей смесью, рядом со входом в храм. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, пожар ликвидировали. Сам предполагаемый поджигатель скрылся с места происшествия.