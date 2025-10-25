В Петербурге объявили угрозу атаки дронов

Ранее Life.ru писал, что системы ПВО за пять часов сбили 21 украинский дрон над четырьмя регионами России. Больше всего беспилотников уничтожили в Брянской области — там ликвидировали сразу 12 аппаратов. Остальные перехватили над Белгородской, Калужской и Смоленской областями.