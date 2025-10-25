Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге объявили угрозу атаки дронов

Ночью в субботу жители Санкт-Петербурга получили предупреждения об угрозе атаки беспилотников. Сигнал об опасности поступил от Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и регионального управления МЧС.

Источник: Life.ru

В сообщении спасателей горожанам настоятельно рекомендовали покинуть улицы, укрыться за несущими стенами и не подходить к окнам до сигнала об отмене тревоги.

«Сохраняйте спокойствие, ожидайте отбой воздушной тревоги», — говорилось в обращении.

Ранее Life.ru писал, что системы ПВО за пять часов сбили 21 украинский дрон над четырьмя регионами России. Больше всего беспилотников уничтожили в Брянской области — там ликвидировали сразу 12 аппаратов. Остальные перехватили над Белгородской, Калужской и Смоленской областями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.