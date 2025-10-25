В Таганроге в ДТП пострадали водитель такси и 18-летний пассажир

В Таганроге в ДТП пострадали водитель такси и его 18-летний пассажир, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла около 16 часов вечера 24 октября на улице Чехова. Предварительно, 71-летний таксист за рулем «Лада Гранта» не уступил дорогу «Ауди А5», иномарка при этом имела преимущество на проезжей части.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Водителей просят строго соблюдать ПДД, быть внимательными и взаимно вежливыми на дороге.
