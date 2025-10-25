Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Сочи, есть пострадавшие

В Сочи произошел мощный взрыв в жилой многоэтажке, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом стало известно в субботу, 25 октября.
Взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены. Инцидент случился около 01:15 ночи, громкий звук был слышен по всему центральному Сочи.
В результате происшествия в минимум трех квартирах дома были выбиты стекла. Также сообщается о повреждениях нескольких припаркованных автомобилей и соседних построек. Точные причины взрыва в настоящее время устанавливаются. К месту происшествия направлены спасательные службы, передает Telegram-канал Shot.
Накануне в подмосковном Красногорске прогремел мощный взрыв. Глава региона Андрей Воробьев уточнил, что в квартиру на 14 м этаже жилого дома влетел украинский дрон. Вскоре спасатели эвакуировали из здания 70 человек.