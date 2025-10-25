Ричмонд
Ребенка ищут под завалами после взрыва в жилой многоэтажке в Сочи

В Сочи, где ранее произошел мощный взрыв в жилом доме, под завалами ищут маленького ребенка. Об этом стало известно в субботу, 25 октября.

По предварительной информации, также могла пострадать женщина.

Спасатели работают на месте происшествия. Возможной причиной взрыва стала утечка газа в квартире на пятом этаже. Жителей дома эвакуируют, территория оцеплена, передает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены. Инцидент случился около 01:15 ночи, громкий звук был слышен по всему центральному Сочи.

Накануне в подмосковном Красногорске прогремел мощный взрыв. Глава региона Андрей Воробьев уточнил, что в квартиру на 14 м этаже жилого дома влетел украинский дрон. Вскоре спасатели эвакуировали из здания 70 человек.

