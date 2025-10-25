Восьмилетнюю девочку нашли под завалами после взрыва в жилой многоэтажке в Сочи

Восьмилетнюю девочку, которая была под завалами после взрыва в многоэтажке в Сочи, нашли и доставили в больницу на скорой помощи. Об этом стало известно в субботу, 25 октября.
Жители дома сообщили, что газовое оборудование в их квартирах проверялось нерегулярно.
Стало известно, что за сутки до инцидента в одной из квартир произошла утечка газа. Прибывшие на вызов работники пришли намного позже, ближе к вечеру. Во время эвакуации жители дома спешно покидали здание с вещами и чемоданами, передает Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены. Инцидент случился около 01:15 ночи, громкий звук был слышен по всему центральному Сочи.