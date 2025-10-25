Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтоженном БПЛА ВСУ на полете к Москве

Силы ПВО РФ уничтожили один беспилотник ВСУ, летевший на Москву.

Источник: Комсомольская правда

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен один БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. «Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере MAX. По словам главы региона, на месте происшествия организована работа специалистов экстренных служб.

Ранее, 23 октября, система российской ПВО уже ликвидировала вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы.

Накануне в Красногорске, после попадания вражеского дрона в жилое здание, начал работу оперативный штаб. Тогда в результате атаки украинских БПЛА пострадало четыре взрослых и один несовершеннолетний.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше