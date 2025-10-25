Собянин сообщил об уничтоженном БПЛА ВСУ на полете к Москве

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен один БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. «Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере MAX. По словам главы региона, на месте происшествия организована работа специалистов экстренных служб.
Ранее, 23 октября, система российской ПВО уже ликвидировала вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы.
Накануне в Красногорске, после попадания вражеского дрона в жилое здание, начал работу оперативный штаб. Тогда в результате атаки украинских БПЛА пострадало четыре взрослых и один несовершеннолетний.