Телефон ученицы взорвался во время урока в уфимской школе

В школе № 160 Уфы во время урока произошел взрыв мобильного телефона одной из учениц. Устройство начало дымиться прямо на уроке.
По словам очевидцев, учительница оперативно заметила дым, изъяла телефон у школьницы, и в тот же момент смартфон взорвался на учительском столе. В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания телефона устанавливаются, передает РЕН ТВ.
Похожий случай произошел в Липецке, когда 22-летний молодой человек попал в больницу из-за взрыва смартфона в заднем кармане брюк. Юноша носил свой гаджет в заднем кармане брюк, когда устройство неожиданно взорвалось. После этого его доставили в ожоговое отделение больницы.
17 октября директор школы № 1576 Александр Сурков рассказал, как произошел инцидент с задымившимся смартфоном в образовательном учреждении. У одного из учеников задымился телефон после того, как подросток его согнул.