Дрозденко: ПВО сбила несколько дронов над Ленобластью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

Ранее в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Также угрозу атаки дронов объявили в Петербурге.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

