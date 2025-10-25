Дрозденко: ПВО сбила несколько дронов над Ленобластью

«В Тосненском и Киришском районах работает ПВО, уничтожено несколько БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.
Ранее в Ленобласти была объявлена опасность БПЛА. Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Также угрозу атаки дронов объявили в Петербурге.
