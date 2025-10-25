Ричмонд
В «Мире Уолта Диснея» во Флориде погиб третий человек за 10 дней

Погибшими являются два мужчины и женщина.

Источник: Аргументы и факты

В развлекательном комплексе Disney World во Флориде за менее чем две недели зафиксирована третья смерть.

Последний инцидент произошел в отеле Disney’s Contemporary Resort, расположенном рядом с парком Magic Kingdom. По данным офиса судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж, умер мужчина, однако официальные причины и обстоятельства происшествия пока не разглашаются. Посетители отеля сообщали, что видели на месте полицейских и сотрудников экстренных служб, а также отмечали, что их просили не подходить к окнам.

Ранее в этом же отеле трагически погибла женщина по имени Саммер Эквитц из Чикаго. По свидетельствам очевидцев, она упала с крыши здания, имеющего характерную А-образную форму. Известно, что девушка недавно вышла замуж и проводила медовый месяц именно в Disney World.

Кроме того, несколькими днями ранее в парке умер еще один посетитель — 60-летний мужчина, потерявший сознание во время поездки на одном из аттракционов. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Ранее в Диснейлэнде в Соединённых Штатах произошёл пожар. Загорелась холодильная камера. Из-за возгорания были эвакуированы посетители аттракциона «Приключения Реми Рататуя».