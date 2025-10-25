В «Мире Уолта Диснея» во Флориде погиб третий человек за 10 дней

Последний инцидент произошел в отеле Disney’s Contemporary Resort, расположенном рядом с парком Magic Kingdom. По данным офиса судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж, умер мужчина, однако официальные причины и обстоятельства происшествия пока не разглашаются. Посетители отеля сообщали, что видели на месте полицейских и сотрудников экстренных служб, а также отмечали, что их просили не подходить к окнам.