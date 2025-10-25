Ричмонд
В небе над Рязанью прогремело 8 взрывов, предварительно, ПВО отработала по дронам

В ночь на 25 октября в небе над Рязанью прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, силы ПВО сбили БПЛА ВСУ.

Источник: Life.ru

Как сообщает SHOT, примерно в 2 часа ночи было слышно от 7 до 8 взрывов. Жители города также наблюдали в небе вспышки и слышали гул двигателя. От взрывных волн в домах тряслись стёкла в рамах, а на улицах срабатывала автосигнализация.

На данный момент официальные лица не сообщают о возможных разрушениях или пострадавших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

