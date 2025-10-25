В небе над Рязанью прогремело 8 взрывов, предварительно, ПВО отработала по дронам

Как сообщает SHOT, примерно в 2 часа ночи было слышно от 7 до 8 взрывов. Жители города также наблюдали в небе вспышки и слышали гул двигателя. От взрывных волн в домах тряслись стёкла в рамах, а на улицах срабатывала автосигнализация.
На данный момент официальные лица не сообщают о возможных разрушениях или пострадавших.
