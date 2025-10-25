В Сочи после взрыва газа в многоэтажке погиб человек

«В 01:10 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева. В 01:17 мск по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров. Погиб один человек и еще один пострадал», — говорится в сообщении.