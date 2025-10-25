Ричмонд
Собянин: уничтожен еще один украинский БПЛА, летевший на Москву

ПВО РФ к 03:16 по мск уничтожила 2 дрона ВСУ на полете к Москве.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средствами российской ПВО был уничтожен еще один вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Об этом глава региона написал в мессенджере Max. «Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказал Собянин в мессенджере.

Напомним, что около часа назад силами российских ПВО был уничтожен один беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы.

Ранее, 24 октября, градоначальник сообщил, что системами противовоздушной обороны МО были перехвачены три беспилотных летательных аппарата, следовавших в направлении Москвы. Тогда в местах падения их обломков были проведены работы силами оперативных служб столицы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше