Собянин: Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

Накануне в Красногорске произошел мощный взрыв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в квартиру на 14-м этаже жилого дома влетел украинский беспилотник. Вскоре после прилета спасатели эвакуировали из здания 70 человек.