Собянин: Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 октября, сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотного летательного аппарата.
В своем блоге в MAX Собянин отметил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
Накануне в Красногорске произошел мощный взрыв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в квартиру на 14-м этаже жилого дома влетел украинский беспилотник. Вскоре после прилета спасатели эвакуировали из здания 70 человек.
Позже стало известно, что врачи извлекли из тела восьмилетнего мальчика, пострадавшего при атаке вражеского дрона на Красногорск, около 10 бетонных осколков. Медики в экстренном порядке провели ребенку операцию. Повреждений жизненно важных органов удалось избежать.