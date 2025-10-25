Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи после взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек

В результате взрыва в многоэтажном доме в Сочи также есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб, еще один получил травмы после взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 01:10 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 01:17, они установили, что в квартире на четвёртом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси, после которого загорелась площадь около 15 квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, а ещё один пострадал.