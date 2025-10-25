В Сочи после взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек

Один человек погиб, еще один получил травмы после взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«В 01:10 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева», — говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 01:17, они установили, что в квартире на четвёртом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси, после которого загорелась площадь около 15 квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, а ещё один пострадал.