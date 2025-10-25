В Сочи после взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек

Уточняется, что когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 01:17, они установили, что в квартире на четвёртом этаже произошёл хлопок газовоздушной смеси, после которого загорелась площадь около 15 квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, а ещё один пострадал.