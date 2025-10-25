Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около восьми взрывов прогремело над Рязанью

Около восьми взрывов прозвучало над Рязанью примерно в 2 часа ночи. Об этом стало известно в субботу, 25 октября.

Около восьми взрывов прозвучало над Рязанью примерно в 2 часа ночи. Об этом стало известно в субботу, 25 октября.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы сообщили, что слышали около восьми громких звуков, видели вспышки в небе и ощущали гул моторов. Помимо этого, по словам местных жителей, сработали сигнализации автомобилей, а стекла в окнах дрожали от звука взрывов. Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в настоящее время нет, передает Telegram-канал Shot.

24 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 18:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО был ликвидирован 21 украинский дрон самолетного типа.

В этот же день с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 беспилотников над двумя регионами РФ. Девять дронов сбили над Белгородской областью, еще три — над территорией Курской области.