Около восьми взрывов прогремело над Рязанью

Около восьми взрывов прозвучало над Рязанью примерно в 2 часа ночи. Об этом стало известно в субботу, 25 октября.
По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Очевидцы сообщили, что слышали около восьми громких звуков, видели вспышки в небе и ощущали гул моторов. Помимо этого, по словам местных жителей, сработали сигнализации автомобилей, а стекла в окнах дрожали от звука взрывов. Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в настоящее время нет, передает Telegram-канал Shot.
24 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 18:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО был ликвидирован 21 украинский дрон самолетного типа.
В этот же день с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 беспилотников над двумя регионами РФ. Девять дронов сбили над Белгородской областью, еще три — над территорией Курской области.