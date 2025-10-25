Сотрудник полиции погиб в ДТП с погрузчиком в Актау

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Мангистау корреспондентам Lada.kz.
Выяснилось, что вследствие ДТП скончался сотрудник полиции, который находился в отпуске, вне службы. Также, согласно заключению экспертизы, сотрудник был трезвым. Признаков алкогольного или наркотического опьянения не установлено.
По некоторым данным, в автомашине находился еще один сотрудник полиции, который выжил и находился в больнице в тяжелом состоянии. Однако данную информацию в пресс-службе полиции не прокомментировали.
Трагедия случилась, когда водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с погрузчиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел заседание правительственной комиссии по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 23 октября на трассе Самара — Шымкент вблизи села Белкопа Айтекебийского района Актюбинской области.