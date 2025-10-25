Один ребенок погиб, второй пострадал при взрыве газа в доме в Сочи

Один несовершеннолетний погиб, еще один пострадал в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи. Об этом в субботу, 25 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании на улице Тимирязева поступило в 01:10 по московскому времени. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже с последующим возгоранием на площади 15 квадратных метров.
Из здания были эвакуированы 70 человек. Пожар уже ликвидирован, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены. Инцидент случился около 01:15 ночи, громкий звук был слышен по всему центральному Сочи.
Позже стало известно, что за сутки до инцидента в одной из квартир произошла утечка газа. Прибывшие на вызов работники пришли намного позже, ближе к вечеру.