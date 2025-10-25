Число пострадавших при взрыве газа в Сочи увеличилось до трех

«Горение оперативно потушено, из здания были эвакуированы 70 человек. На месте развернут оперативный штаб администрации города, работают правоохранительные органы и оперативные службы», — написал Прошунин в Telegram-канале.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю. Ведомство уточнило, что в результате взрыва разрушены стены и повреждено остекление трех квартир.
По данным МЧС, взрыв газа произошел примерно в 1:10 мск на четвертом этаже многоквартирного дома. Возник пожар на площади 15 кв. м.