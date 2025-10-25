Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при взрыве газа в Сочи увеличилось до трех

В результате взрыва газа в жилом доме на улице Тимирязева в Сочи один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщил мэр Андрей Прошунин. Ранее МЧС сообщало об одном пострадавшем.

Источник: РИА "Новости"

«Горение оперативно потушено, из здания были эвакуированы 70 человек. На месте развернут оперативный штаб администрации города, работают правоохранительные органы и оперативные службы», — написал Прошунин в Telegram-канале.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю. Ведомство уточнило, что в результате взрыва разрушены стены и повреждено остекление трех квартир.

По данным МЧС, взрыв газа произошел примерно в 1:10 мск на четвертом этаже многоквартирного дома. Возник пожар на площади 15 кв. м.