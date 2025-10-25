Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 октября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 октября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил он в мессенджере MAX.

24 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 18:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО был ликвидирован 21 украинский дрон самолетного типа.

В этот же день с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 беспилотников над двумя регионами РФ. Девять дронов сбили над Белгородской областью, еще три — над территорией Курской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше