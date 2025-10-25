Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 октября, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил он в мессенджере MAX.
24 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что с 18:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО был ликвидирован 21 украинский дрон самолетного типа.
В этот же день с 15:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 12 беспилотников над двумя регионами РФ. Девять дронов сбили над Белгородской областью, еще три — над территорией Курской области.