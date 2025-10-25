Оперштаб уточнил данные о пострадавших из-за взрыва в Сочи, детей среди них нет

В Сочи один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме на улице Тимирязева. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже, что привело к возгоранию на площади 15 квадратных метров. Огонь был оперативно потушен пожарными. В результате взрыва разрушены стены и повреждены окна в трех квартирах.
По предварительным данным, погиб мужчина 70 лет. Трое пострадавших госпитализированы: женщина 38 лет и мужчина 45−50 лет находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра.
Всего из здания были эвакуированы 70 жильцов. Для пострадавших подготовлены два пункта временного размещения, куда уже размещены 18 человек. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, говорится в сообщении.
Позже мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале выразил соболезнования семье погибшего.
— Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего. Окажем всю необходимую поддержку жителям дома. На данный момент подготовили пункты временного размещения и транспорт. Держу ситуацию на контроле, — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате инцидента один несовершеннолетний погиб и еще один пострадал.