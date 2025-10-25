Ричмонд
Мэр Москвы сообщил о еще двух сбитых на подлете к столице БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 октября, сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Накануне около пяти утра 24 октября в Красногорске произошел мощный взрыв в квартире на 13-м этаже многоэтажного дома на бульваре Космонавтов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной взрыва стал удар беспилотника.

В этот же день в пресс-службе Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 111 украинских беспилотников над российскими регионами.

