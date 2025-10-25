Житель Киевской области сходил в военкомат и оказался в реанимации

Ранее Life.ru сообщил о принудительно мобилизованном украинце, который потерял сознание после ночи в ТЦК и позже скончался. Молодой человек прошёл военно-врачебную комиссию и не отказывался от службы, но после визита к военкомам оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой.