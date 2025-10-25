Собянин: Еще один беспилотник сбит системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Силами российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в субботу, 25 октября, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил он в мессенджере MAX.
Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 111 украинских беспилотников над российскими регионами.
Около пяти утра 24 октября в Красногорске произошел мощный взрыв в квартире на 13-м этаже многоэтажного дома на бульваре Космонавтов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной взрыва стал удар беспилотника.
Днем ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что пожар произошел на территории предприятия в регионе из-за падения обломков украинского беспилотника. На месте происшествия работали оперативные службы.