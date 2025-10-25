Ричмонд
В Киеве на фоне включённых сирен прогремели взрывы

На всей территории Украиыы объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал ТСН.

«Взрывы в Киеве», — рассказали украинские журналисты.

В Киевской области объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены включены на всей территории Украины.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах неподалёку от Харькова.

