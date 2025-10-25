Силы ПВО сбили шестой за ночь дрон на подлёте к Москве

«ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём телеграм-канале в 04:10 мск.
Ранее Life.ru писал, что над Ленинградской областью ПВО также сбила несколько украинских дронов. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что вражеские БПЛА зафиксировали в Тосненском и Киришском районах. На местах падения обломков беспилотиков работают силы экстренного реагирования.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.