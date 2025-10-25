Силы ПВО сбили шестой за ночь дрон на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны в ночь на 25 октября отразили новую атаку ВСУ на Москву, уничтожив шестой беспилотник, направлявшийся на столицу. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.