В Краснокамске осудили ветеринарного врача за получение взяток

Ветеринарный врач из Краснокамска была осуждена к реальному сроку тюрьмы за выдачу поддельных документов за деньги. 45-летняя чиновница должна была лично присутствовать при забое скота, осматривать животных и только потом выдавать разрешения на продажу мяса.
Однако она использовала простую схему обмана: не появлялась на убойном пункте, не осматривала животных, а просто вносила данные в рабочую программу и выдавала документы предпринимателям за денежное вознаграждение. При этом скот забивали в неподходящих местах, а ветеринар ставила клейма позже по договорённости.
Ранее по такой же схеме ранее была осуждена её коллега-ветеринар.
— 20 октября 2025 года суд признал врача виновной в трёх случаях служебного подлога и шести случаях получения взятки. Её приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима, штрафу в 500 тысяч рублей, дополнительному штрафу в 30 тысяч рублей и запретили заниматься ветеринарным контролем в течение 4 лет. Приговор пока не вступил в законную силу, — рассказали в пресс-службе Краснокамского городского суда.