Собянин сообщил о ещё четырёх беспилотниках, сбитых на подлёте к Москве

Сначала силы ПВО уничтожили один беспилотник, после чего было обнаружено и сбито ещё три.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на столицу, в результате которой были уничтожены еще четыре вражеских дрона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам мэра столицы, сначала силы ПВО уничтожили один беспилотник, после чего было обнаружено и сбито ещё три.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, обеспечивая безопасность и ликвидацию возможных последствий.

Ранее Собянин уже сообщал о ликвидации двух беспилотников на подлёте к Москве. Таким образом, общее число уничтоженных за ночь дронов достигло шести.

