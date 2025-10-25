Собянин сообщил о ещё четырёх беспилотниках, сбитых на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на столицу, в результате которой были уничтожены еще четыре вражеских дрона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам мэра столицы, сначала силы ПВО уничтожили один беспилотник, после чего было обнаружено и сбито ещё три.
На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, обеспечивая безопасность и ликвидацию возможных последствий.
Ранее Собянин уже сообщал о ликвидации двух беспилотников на подлёте к Москве. Таким образом, общее число уничтоженных за ночь дронов достигло шести.