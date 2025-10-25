В Сочи произошел взрыв бытового газа в квартире многоэтажного дома: что известно о ЧП

Пожарным удалось быстро справиться с огнём, но в результате пострадали стены и остекление трёх квартир. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина. Среди пострадавших — женщина 38 лет и мужчина в возрасте около 45−50 лет, их состояние тяжелое, они находятся под круглосуточным наблюдением врачей 4-й городской больницы. Третий пострадавший — мужчина 36 лет — получил ушиб бедра и также госпитализирован.