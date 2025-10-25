Ричмонд
В Сочи произошел взрыв бытового газа в квартире многоэтажного дома: что известно о ЧП

Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Сочи, ЧП попало на фото.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи произошёл взрыв бытового газа в квартире многоэтажного дома, в результате которого один человек погиб, а трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ЧП произошло на четвёртом этаже здания на улице Тимирязева, 30/3, где после взрыва вспыхнул пожар площадью около 15 квадратных метров. Из здания были срочно эвакуированы 70 человек.

Фото: Telegram-канал’Оперативный штаб Краснодарского края".

Пожарным удалось быстро справиться с огнём, но в результате пострадали стены и остекление трёх квартир. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина. Среди пострадавших — женщина 38 лет и мужчина в возрасте около 45−50 лет, их состояние тяжелое, они находятся под круглосуточным наблюдением врачей 4-й городской больницы. Третий пострадавший — мужчина 36 лет — получил ушиб бедра и также госпитализирован.

Фото: Telegram-канал’Оперативный штаб Краснодарского края".

Для тех, кто остался без жилья, организовали два пункта временного размещения — в хостеле и жилом комплексе, где уже нашли приют 18 человек.

На месте продолжают работать спасатели и правоохранители, выясняя причины трагедии и оказывая всю необходимую помощь. Ранее стало известно о ещё одном происшествии в Красногорске Московской области — там прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщили в оперативных службах.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два жильца. Причины взрыва пока остаются неизвестными. ЧП произошло около 05:30 24 октября. Видео очевидцев показывает серьёзные разрушения в квартирах на верхних этажах здания.

Кроме того, вечером 22 октября на одном из предприятий в Копейске Челябинской области произошёл взрыв. Власти опровергли информацию о поражении объекта беспилотником ВСУ. По последним данным, погибло не менее десяти человек, несколько пострадавших остаются в больнице. По словам свидетелей, звуки были такими сильными, что дома в некоторых районах ощутимо тряхнуло.

ЧП также произошло в Ставрополе. Возле троллейбусной остановки услышали громкий взрыв. По предварительным данным, пострадала женщина. Ее увезли в больницу с осколочными ранениями ноги.