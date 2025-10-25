Взрыв прогремел в квартире в Элисте, двое пострадали

В Элисте, столице Калмыкии, в квартире жилого дома прогремел взрыв неизвестного устройства. Предварительно, в результате инцидента пострадали два человека. Об этом стало известно в пятницу, 24 октября.
Инцидент произошел сегодня около 19:00 в девятиэтажном доме в седьмом микрорайоне. Сильный взрыв был слышен в подъезде, откуда эвакуировали 60 человек. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать осколочная граната.
На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о точном характере устройства и деталях произошедшего уточняется, передает Telegram-канал Shot.
25 октября в Сочи один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме на улице Тимирязева.
Утром 24 октября в Красногорске произошел мощный взрыв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в квартиру на 14-м этаже жилого дома влетел украинский беспилотник. Вскоре после прилета спасатели эвакуировали из здания 70 человек.