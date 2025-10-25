Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Сочи увеличилось до трёх

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме Сочи возросло до трех человек. По данным оперативного штаба региона, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
«По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами», — следует из сообщения.
Состояние женщины 38 лет и мужчины 45−50 лет оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший — 36-летний мужчина с ушибом бедра. Все доставлены в медучреждение.
Напомним, что после взрыва в жилом помещении обрушились стены, а окна в трех квартирах оказались повреждены. Все пострадавшие были обеспечены временным жильем.
Как ранее информировало ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в ночь на 25 октября в сочинской многоэтажке произошел взрыв газа. По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. Из дома эвакуировали 70 человек.