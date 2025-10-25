Аэропорты Геленджика, Волгограда и Ярославля временно ограничили работу

Накануне два южных аэропорта России уже ограничивали работу. Так, временные изменения были введены в работе аэропортов Краснодара и Геленджика. Помимо этого, временные ограничения ранее были введены на прием и выпуск самолетов в двух аэропортах столицы — Домодедово и Жуковском.