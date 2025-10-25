Аэропорты Геленджика, Волгограда и Ярославля временно ограничили работу

Представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в трех российских аэропортах.
По данным Росавиации, ограничения затронули работу аэропортов Геленджика, Волгограда и Ярославля. Об этом следует из сообщения в в Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации. Как следует из данных Росавиации, цель вводимых ограничений — повышение уровня безопасности авиационной деятельности.
Накануне два южных аэропорта России уже ограничивали работу. Так, временные изменения были введены в работе аэропортов Краснодара и Геленджика. Помимо этого, временные ограничения ранее были введены на прием и выпуск самолетов в двух аэропортах столицы — Домодедово и Жуковском.